Afrique: AFRICA 2025 - La 3ème édition des cycles de conférences s'ouvre aujourd'hui, à Casablanca

Le Think tank Africa 2025 organise aujourd'hui à Casablanca, au Maroc, la 3ème édition de ses cycles de conférences.

Elle a comme thème : « Santé en Afrique, stratégies de prévention et de réduction des risques ». Les travaux qui vont se tenir sur une journée comprennent trois panels.

Il y aura un panel sur les maladies respiratoires, un second sur les maladies nutritionnelles et habitudes de consommation et enfin un troisième panel sur les troubles liés au stress et aux effets psychologiques.

Des experts dans le domaine de la médecine, en provenance de plusieurs pays africains (Maroc Sénégal, Tunisie, Togo, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Bénin, Rwanda) prendront part aux travaux qui se dérouleront au Sofitel tour blanche.

Cette conférence est une co-organisation entre Casablanca Media Partners et AllAfrica glogal media dirigés respectivement par Moustapha Mellouk et Amadou Mahtar Ba, les deux initiateurs du think tank Africa 2025.