Madagascar: « Fara West » Faravohitra - Une pensée à Jeanot Rabeson... en musique !

S'ouvrir au monde, découvrir, comprendre les cultures contemporaines et vivantes, ancrées dans des traditions et façonnées par les métissages est notre vœu le plus cher. « Nos choix tentent de rapporter la richesse, la diversité des rythmes, des musiques, des instruments et des talents.

Lieu de partage. « Fara West » est avant tout un lieu de convivialité et d'échanges dédié à la culture en général. Découverte et qualité artistique en sont les grands moteurs. L'ancrage s'est construit autour de la musique, du jazz en particulier.

Ce grand musicien a marqué l'histoire du Jazz malgache, et plus généralement le monde de la musique par son élégance, sa rigueur, sa sensibilité, son intransigeance à la médiocrité... Il est donc tout à fait normal que nous lui dédions une soirée particulière », explique Eric Rakotoary.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.