Madagascar: Mahazoarivo - La peste entre au conseil du gouvernement

Le ministre Andriamanarivo, a expliqué cette impassibilité apparente, par l'attente des résultats des analyses faites. Le gouvernement, pour sa part, est resté stoïque. La situation s'est, pourtant, compliquée. La peste a fait son chemin et pris ses aises, notamment, dans la capitale et Toamasina. Ces deux grandes villes sont, par ailleurs, réputées être en tête des plus insalubres de Madagascar et avec le niveau de promiscuité le plus élevé.

Les veillées funèbres de ces défunts et les rites de mise en bière et d'enterrement ont fini de propager la maladie à quelques-uns de leurs proches. La mort causée par la peste d'un des membres de la famille de celui décédé à Toamasina, ramené, à Antananarivo, a été révélée par la presse, le 12 septembre. Pensant probablement, pouvoir maîtriser assez rapidement les risques de propagation du fléau, le département ministériel n'a, en toute vraisemblance, pas souhaité ébruiter le sujet.

