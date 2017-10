Ile Maurice: Financement de l'ambassadeur marocain - «Un montage politique», affirme Boolell

Dans l'article en ligne, on peut notamment lire : «Boolell avait contacté le diplomate marocain pour exprimer son souhait très urgent de voir le Maroc 'l'aider' à couvrir la campagne qui est déjà lancée et qui va coûter extrêmement cher.»

«Il faut se demander à qui cela profite et pourquoi venir dire ces choses-là maintenant. Je n'ai jamais eu de financement d'un pays étranger. C'est du fake news. C'est un montage politique», martèle Arvin Boolell. Et d'ajouter : «Je mets au défi la personne qui a diffusé cette rumeur. On peut vérifier mon compte bancaire. Ma vie est un livre ouvert.»

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.