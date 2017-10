Ile Maurice: Commission drogue - «Sanjeev Nunkoo inn koz boukou manti», dit Andy Victoire

Son épouse, Sylvana Victoire, a été interrogée après lui. Plusieurs dépôts en liquide, effectués sur son compte bancaire depuis 2010, intriguent la commission. Paul Lam Shang Leen et ses assesseurs soupçonnent qu'Andy Victoire utilise les comptes bancaires de sa femme, qui s'occupe d'un magasin et d'un snack, pour le trafic de drogue.

Andy Victoire a également été interrogé sur les appels qu'il aurait effectués à Peroomal Veeren et ce jusqu'en 2016. Faits qu'il nie aussi. «Mo ti an kontak avek mo frer ki ti dan prizon dan mem sélil ki Kamaso.» Il avoue également avoir rechargé le portable de son frère en prison, bien que sachant qu'il s'agit d'une offense. «Sé mo frer apré tou. Mé zamé mo'nn koz ek Peroomal Veeren.»

