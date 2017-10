Cote d'Ivoire/Mali: Wilfried Bony - "On doit gagner ce match"

On a de très bons rapports. Il n'y a pas de brouilles entre nous. J'étais beaucoup blessé et lui, il avait besoin de joueurs prêts pour sa mission.

Je suis donc retourné à Swansea pour jouer. Après l'épisode de Stoke City, il me fallait passer à autre chose et Swansea m'a offert cette opportunité. Le bon choix ? Je réponds par l'affirmative.

Bien sûr ! En tant que footballeur, le plus important, c'est de jouer, de se faire plaisir. Et ce n'est que sur le terrain qu'on peut se faire plaisir. C'est ça mon travail.

Je ne sais. Ce dont je suis conscient, c'est qu'on doit gagner ce match si important dans la course à la qualification. Le meilleur résultat pour nous, c'est la victoire. On fera tout et on espère que la chance nous sourira.

Première du groupe C avec 7 points devant le Maroc (6 points), le Gabon (5 points) et le Mali (2 points), la Côte d'Ivoire n'a pas droit à l'erreur

