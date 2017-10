Angola: Le Chef de l'Etat consterné par les graves accidents de la route survenus au pays

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a appris avec consternation les accidents tragiques survenus lundi et mardi aux provinces de Uíge et de Huíla, provoquant la mort de 16 personnes et faisant 24 blessés.

Face aux pertes de vie humaine très douloureuse, le Chef de l'Etat a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés et recommandant les services compétents à poursuivre avec dévouement et humanisme leur assistance aux sinistrés.

Le Président de la République a aussi parlé de la nécessité d'application rigoureuse de toutes les mesures pouvant renforcer la sécurité routière pour éviter les pertes de vie humaine au sein des familles angolaises.