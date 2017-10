Cameroun: Fistules obstétricales - Mercy Ships cherche patientes

Les populations des deux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest continuent de réclamer leur… Plus »

A sa suite, le Dr François Nguebout, sociologue enseignant à l'Université de Maroua propose que seul le coaching des médecins ne suffit pas. Il faut toucher le problème à la base en associant les leaders religieux, les spécialistes de d'éducation, les parents à travers une sensibilisation de la population en général en tenant compte des tranches d'âges. « Ça touchera plus les coeurs et je suis sûr que les mariages précoces, causes des grossesses précoces vont drastiquement baisser dans cette communauté », conclut le sociologue.

Les conséquences de ce mal sont très fâcheuses. Généralement ce sont des malades qui sont rejetées par la société. C'est pourquoi elles ne vivent plus en communauté comme les femmes normales. Elles se replient sur elles-mêmes éprouvant de la honte d'être tout le temps insultées à cause des odeurs qu'elles dégagent.

Les grossesses précoces sont indexées comme étant l'une des causes fondamentales de ce mal. Ceci parce que le bassin de la jeune fille n'est pas encore apte à mener une grossesse à terme. Et ce n'est qu'un accouchement par césarienne qui peut éviter des complications graves », ajoute le gynécologue.

La région de l'Extrême Nord est l'une des plus touchées par cette affection. Même s'il est difficile d'estimer en termes de chiffres le nombre de femmes souffrant de fistules obstétricales dans la zone, la pathologie est bien présente et prend de l'ampleur au fil du temps. Ceci malgré les campagnes de réparation gratuite organisées régulièrement dans la région.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.