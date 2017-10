Cameroun: Un forum de la diaspora camerounaise à Paris... Pour quels résultats ?

Du 13 au 15 octobre 2017, sur l'initiative des Camerounais de la diaspora, un forum international sur les stratégies et organisation pour un changement durable et libérateur au Cameroun se tiendra à Paris.

Le forum de la diaspora patriotique camerounaise était initialement prévu les 25, 26 et 27 mai à Ouagadougou sur le thème «stratégies et organisation de la diaspora camerounaise pour une contribution durable au changement socio-politique au Cameroun».

Selon les organisateurs, suite à des hésitations des autorités locales, le forum a été déplacé pour la Côte d'Ivoire en date du 26, 27, et 28 mai 2017, puis, interdit également par les autorités ivoiriennes.

Il était question pour les participants de définir un cadre d'action de la diaspora pour contribuer à la transition politique au Cameroun. Après ces multiples tentatives d'Ouagadougou et d'Abidjan la diaspora patriotique camerounaise a décidé de relancer la tenue du « Forum de la Diaspora Camerounaise » à Paris, les 13-14-15 octobre prochains.

Ce forum tant souhaité par les organisateurs, vise la mobilisation de la diaspora camerounaise pour une contribution durable à la renaissance du Cameroun. Il s'agit de rassembler la diaspora camerounaise afin qu'elle apporte une contribution efficace à l'émergence d'un Etat Camerounais libre, démocratique et prospère. L'objectif spécifique est la mise sur pied d'un cadre organisationnel permanent pour porter les initiatives socio-politiques de la diaspora camerounaise avec un focus à court terme sur l'adoption d'une stratégie efficace pour l'avènement de la démocratie et pour l'alternance au Cameroun en 2018.

Pour mieux cerner les contours de cet évènement, nous avons donné la parole au quatuor que constitue le comité d'organisation. Il s'agit de Robert Wanto ( Paris) , Jean Genestar Priso ( Abidjan), le Pr Thierry Amougou (Bruxelles), Dr Essoh Moïse (Bruxelles)

Parole aux organisateurs :

Général Robert Wanto "Les Commissions sont à pied d'œuvre pour faire de cette grand-messe une rencontre au sommet de toutes les intelligences de la diaspora patriotique"

A quelques jours de la tenue (enfin) du forum de la diaspora camerounaise à Paris, Pouvez-vous nous faire part de l'état des lieux actuels ?

Permettez-nous de dire que c'est dans la sérénité la plus absolue que nous abordons la dernière phase préparatoire de ce grand Rendez-vous qui inéluctablement jettera les bases de la construction de notre rêve du Grand Soir au Cameroun.

Nous avons comme le savez arrêté la date des 13, 14 et 15 octobre 2017 et le lieu de la rencontre qui a déjà été réservé pour la circonstance. Ceci dit, le Forum aura bel et bien lieu. Au niveau de l'organisation interne, les Commissions sont à pied d'œuvre pour faire de cette grand-messe n'est-ce-pas une rencontre au sommet de toutes les intelligences de la diaspora patriotique. Nous avons envoyé près de 200 invitations aux leaders politiques, associatifs et de la société civile au Cameroun ou en diaspora. Nous sommes actuellement en train de répertorier celles et ceux qui ont déjà répondu, manifestant leur intention de venir au Forum, notamment ceux pour lesquels une solution d'hébergement doit être trouvée.

Nous aurions bien voulu assurer même le déplacement tout au moins de nos orateurs, mais hélas nos moyens au jour d'aujourd'hui ne nous le permettent pas. Eu égard à cela, nous lançons donc un appel patriotique à toutes celles et tous ceux qui veulent que ce Forum soit un tournant dans la participation de la Diaspora au changement dans notre pays, tout en leur indiquant qu'ils peuvent y contribuer intellectuellement ou matériellement, en toute confiance, en allant sur notre site internet : www.da4c.net

Bien évidemment tous les contributeurs sont périodiquement informés de l'évolution des préparatifs.

Dans l'ensemble l'Avant-forum se déroule très bien, ce qui justifie notre assurance que ce sera un grand rendez-vous pour le Cameroun.

Dr Moïse Essoh "La Diaspora patriotique camerounaise, qui a toujours voulu tenir ce Forum en Afrique, s'est donc résolue au repli tactique sur la France, choix de raison et non de cœur."

Qu'est ce qui a motivé le choix de la capitale française d'abriter ces assises?

Le choix de la capitale française est une conséquence des manœuvres du régime RDPC-Biya de vouloir empêcher la tenue de ce Forum sur le sol africain.

L'idée de tenir ces assises de la Diaspora patriotique camerounaise a fait suite, notamment, au travail de fourmi réalisé par le Père Ludovic Lado qui avait entrepris de rencontrer méthodiquement presque tout ce que la Diaspora compte de compatriotes engagés dans la lutte pour le changement au Cameroun. Aussitôt conçu, nous avons opté à l'unanimité de tenir ce Forum en Afrique. Le Burkina Faso nous a paru le pays idéal, tant par son accessibilité, ses facilités d'organisation que surtout par la symbolique de changement que ce pays porte en Afrique francophone.

Mais c'était sans compter sur les autorités camerounaises, qui ont fait le siège des autorités burkinabè pour que ces dernières nous interdisent de tenir ce Forum, menaçant même de rompre les relations diplomatiques avec ce pays si ses dirigeants nous permettaient de nous réunir. Nous nous sommes rabattus sur la Côte d'Ivoire, malgré la réticence de plusieurs d'entre nous, mais même là aussi, les sbires du locataire d'Etoudi ont joué le même jeu. C'est donc pour ne pas poursuivre une partie de cache-cache et continuer à perdre notre temps et nos modestes sous que nous avons finalement été contraints de choisir une ville européenne, dans laquelle la capacité de nuisance du régime d'Etoudi serait presque nulle. On a donc choisi Paris. La Diaspora patriotique camerounaise, qui a toujours voulu tenir ce Forum en Afrique, s'est donc résolue au repli tactique sur la France, choix de raison et non de cœur.

Jean Genestar Priso " Nous souhaitons surtout que tous les participants soient animés d'un esprit constructif pour qu'au final ce Forum soit productif"

Combien de participants sont attendus à ce Forum. Comment procéder pour s'inscrire et y participer ?

Actuellement, dans le Comité d'organisation, nous comptons une soixantaine de personnes impliquées dans différentes Commissions de préparation.

Nous espérons donc au moins doubler voire tripler ce nombre de participants. Nous sommes confiants, car de nombreux Camerounais nous contactent pour y participer.

Une confidence nous amène à vous susurrer que nous avons même été approchés par des fonctionnaires gouvernementaux qui ont exprimé le souhait de venir à notre Forum.

C'est vous dire que ces assises intéressent beaucoup de monde. Nous souhaitons surtout que tous les participants soient animés d'un esprit constructif pour qu'au final ce Forum soit productif. Pour s'inscrire, il suffit d'aller sur le site web du Forum : www.da4c.net Vous y trouverez toutes les informations.

Prof Thierry Amougou "C'est un évènement d'une importance capitale dans la mesure où il permettra à toute la diaspora camerounaise qui porte toujours son pays d'origine à cœur, de s'occuper foncièrement de celui-ci"

Quel message avez-vous à adresser aux Camerounais de la Diaspora ?

Je commencerai par adresser un bonjour chaleureux à toute la diaspora camerounaise. Je souhaite une excellente rentrée à ceux qui ont des enfants, à ceux qui sont enseignants ou encore étudiants. C'est une période où les rythmes de vie changent et exigent un investissement encore plus poussé de chacun, des parents et des familles avant que cela ne redevienne une routine une fois l'adaptation faite et la machine lancée.

Cette rentrée est spéciale pour la diaspora camerounaise car elle se double d'une rentrée politique et citoyenne de la diaspora patriotique, libre et militante. Cette dernière tiendra son forum les 13, 14 et 15 octobre 2017 à Paris sous le thème : « Stratégies et organisation pour un changement durable et libérateur au Cameroun ».

C'est un évènement d'une importance capitale dans la mesure où il permettra à toute la diaspora camerounaise qui porte toujours son pays d'origine à cœur, de s'occuper foncièrement de celui-ci, du moins, de faire quelque chose pour le Cameroun au lieu de toujours attendre beaucoup de lui. Ce forum ne pense nullement qu'une certaine aboulie habiterait la diaspora camerounaise. Il ne jette pas l'anathème sur ses multiples initiatives au Cameroun et pour le Cameroun. Il est évident et incontestable que la diaspora camerounaise, dans de multiples domaines, fait déjà beaucoup pour son pays à travers son rayonnement, ses projets de développement et son soutien financier quotidien aux familles restées au pays.

Le forum de la diaspora camerounaise pense néanmoins que cette contribution factuelle, malgré sa haute importance, est loin d'être suffisante à long terme. Raison pour laquelle, en termes temporels, la focale analytique est placée par ce forum sur la durabilité. Autrement dit, comment est-ce que la diaspora camerounaise peut contribuer à mettre le Cameroun de façon pacifique, sereine et pérenne sur les rails d'un changement libérateur du pays dans toutes ses composantes. Avoir un tel projet est une manière et une opportunité de sortir d'une diaspora qui, très souvent, joue un rôle purement alimentaire ou de lutte à court terme contre la pauvreté ambiante.

Avoir un tel projet revient à penser le Cameroun dans ses logiques actuelles afin que la pauvreté et la misère qui y sévissent en profondeur ne soient plus que de mauvais souvenir grâce à une gouvernance et un exercice du pouvoir enfin au service de l'amélioration de la vie des hommes. Dès lors, penser à des stratégies et à des organisations capables de servir de tremplins à une telle dynamique sociétale, est une opportunité pour toute la diaspora camerounaise d'exercer sa citoyenneté de façon utile et intergénérationnelle. C'est une façon pour cette diaspora de revendiquer et de consolider ses liens biologiques, généalogiques, historiques, sociaux et politiques avec le Cameroun car elle vient de ce pays et reste de ce pays même si certains de ses membres ont changé de nationalité de façon purement instrumentale.

Face à un Cameroun qui refuse d'exercer sa souveraineté sur plusieurs de ses fils et filles en leur accordant une double nationalité qui n'est rien d'autre que l'engagement d'un Etat à étendre sa souveraineté sur les siens quel que soit ce qu'il deviennent et quel que soit l'endroit où ils vivent, la diaspora camerounaise patriotique, libre et militante, proclame et se saisit du droit généalogique, mémoriel, historique et politique inaliénable qu'ont tous les Camerounais et toutes les Camerounaises de parler de l'avenir du pays qui les a enfantés. C'est un droit dont l'exercice ne présente aucune barrière à l'entrée. Tout Camerounais de la diaspora, homme d'affaire, étudiant, lycéen, chômeur, membre de la société civile, politique, fonctionnaire, activiste, réfugié, intellectuel, scientifique ou religieux est invité les 13, 14 et 15 octobre 2017 à Paris : nous devons ensemble réfléchir sur comment changer le destin de notre pays.

Le forum des 13, 14 et 15 octobre 2017 à Paris n'a pas seulement cette dimension citoyenne. Il a aussi une dimension politique de grande portée pour un pays comme le nôtre plongé depuis des décennies dans une logique pétaudière.

En effet, la misère sociale exécrable qui frappe le Camerounais Lambda, la transformation de l'Etat en une truanderie subsaharienne de renommée planétaire, les détournements de deniers publics qui plombent la gestion de la chose publique, la question anglophone qui lézarde le mur de l'unité nationale chèrement acquise par nos héros, l'intégrité territoriale menacée par Boko Haram, l'opposition politique atone et peu crédible, un code électoral conservateur autant qu'Elecam, les carences chroniques dans tous les domaines, l'anesthésie profonde d'un peuple qui jadis a été le seul en Afrique noire francophone à prendre les armes contre la France coloniale, le clouage au pilori du belle héritage tribunitien d'Um Nyobè, la succession des ajustement structurels alors qu'on parle d'émergence en 2035, la gérontocratie au pouvoir et la confiscation du pouvoir politique par Paul Biya et les siens depuis plus de trente ans, sont des tutelles néocoloniales de natures endogènes : ce sont des chaînes à briser. Il faut penser comment en faire sortir le Cameroun et l'en faire sortir.

Il nous faut donc une nouvelle diaspora camerounaise pour espérer un nouveau Cameroun. Notre forum vise à assurer son érection idéologique, politique, spirituelle, matérielle, stratégique et organisationnelle. Venez tous à cet évènement car vous êtes tous utiles au Cameroun et au projet que porte la diaspora camerounaise patriotique, libre et militante. Nous n'avons pas le droit ne pas nous occuper de ce qui nous regarde. Nous devons montrer au monde entier ce que valent les enfants enfantés par une terre nourrie du sang de plusieurs héros panafricains de la lutte anticoloniale africaine.