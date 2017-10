Tunisie: De nouveau, l'«équilibre de l'échiquier»

Mais voilà que Hafedh Caïd Essebsi se propose de faire précéder les municipales par le fameux «congrès électif» dont on parle depuis le pseudo-congrès de Sousse et qu'il promet comme démocratique et transparent.

La reconstruction de Nida Tounès ou tout au moins sa normalisation constitue, pour ceux qui songent à l'équilibre de l'échiquier politique, un véritable casse-tête. Ce parti, fondé par Béji Caïd Essebsi à cette fin, a, depuis l'ascension de HCE, donné lieu à deux scissions et perdu de très nombreux cadres et militants.

De sorte que son poids électoral s'est probablement beaucoup allégé, invitant à un courageux haut-le-corps. Et, en annonçant l'imminence d'un congrès démocratique et transparent, le directeur exécutif a peut-être en tête de mettre en route une réconciliation.qui exigera de lui qu'il largue enfin du lest.

Car, dans la logique du souci de garantir un équilibre au niveau de l'échiquier politique national, il est logique de voir les différents acteurs veiller à contrebalancer le poids électoral dont se prévaut Ennahdha, en resserrant leurs rangs autour d'un «parti présidentiel» bien revigoré.

C'est dans cette direction qu'il s'agit d'inscrire la déclaration des huit partis ayant demandé le report des municipales, lors d'une conférence de presse où trônait symboliquement au podium un destourien historique : Mohamed Jegham.

A propos de l'impératif de reporter les élections municipales, on pourrait dire la chose et son contraire, mais deux choses au moins sont sûres. D'abord, que les conditions posées par les huit partis soient réalisées. Ensuite que l'équilibre de l'échiquier, prôné légitimement par le fondateur de Nida Tounès, soit de nouveau un objectif national. Sans cet équilibre, point de démocratie !