Cameroun: Un élu de la commune d'Orvault 44700, très investi bénévolement dans des projets solidaires

Lors de son récent séjour au Cameroun du 8 juillet au 22 août, André Marie Nyamsi Hendji a consacré majoritairement son temps à consolider, et à échanger avec de multiples interlocuteurs, dont beaucoup de Chefs d'Etablissements de l'Enseignement Technique et Général, sur de multiples projets solidaires entrepris depuis 2015.

Le constat est le même : le manque, hélas dramatique, de matériels didactiques mis à la disposition des élèves des collèges et des lycées spécialisés.

Sans céder au découragement et à la lassitude, il continue son travail de collectes de matériels en France dans le domaine de l'informatique et de laboratoire afin de les mettre en place dans les établissements scolaires du Cameroun.

Un remerciement chaleureux à deux sociétés françaises : GENESAFE et BERTIN PHARMA qui ont fourni tout récemment, et avant son arrivée au Cameroun, 19 gros cartons de verrerie de laboratoire au profit des élèves du lycée polyvalent de Bonabéri.

Lors de ce même séjour, il a rencontré Monsieur Jean Ernest Masséna NGALLE BIBEHE, Ministre des Enseignements Secondaires.

Etaient conviés également à cet échange, trois Directeurs des services centraux du Ministère des Enseignements Secondaires

Après l'exposé de sa modeste contribution aux différents lycées, essentiellement ceux de la région du littoral, cet échange important pour les élèves camerounais a aussi porté sur la manière d'optimiser ces divers envois pour qu'ils soient efficients et pertinents.

Il a été convenu que M. Nyamsi rende compte régulièrement de ses expéditions, et qu'il reçoive en contrepartie la confirmation de leur réception et de leur mise en place.

Ce reporting sera transmis aux Donateurs, afin de garantir la traçabilité de ces matériels.

En effet, sur les trois dernières années, Monsieur Nyamsi a envoyé plus de 350 ordinateurs, des serveurs informatiques, du matériel de génie civil et de topographie, et divers matériels de laboratoire.

Tout ceci nécessite un investissement en temps, en énergie, et un effort financier personnel.

Beaucoup reste encore à faire : Il faudrait continuer à fournir de tels matériels indispensables à tous les élèves des établissements techniques et généraux du Cameroun.

Tous veulent étudier, mais faute « d'outils d'enseignements pratiques », ils n'ont pas les moyens de profiter des enseignements théoriques et pratiques de leurs Professeurs !

Par ailleurs, nous sommes tombés d'accord sur le fait que le lycée polyvalent de Bonabéri à Douala devienne un lycée de référence au Cameroun, dans les domaines de la topographie et du génie civil. Avec l'appui de notre généreux donateur Entreprise Des Travaux Publics de l'Ouest (ETPO), il n'est pas exclu que soit dispensé une formation aux Enseignants des 10 régions du Cameroun.

Que cette importante entreprise soit chaleureusement remerciée une fois de plus.

Un autre sujet a été abordé avec le Ministre des Enseignements Secondaires : Projet « Passeport pour Internet » : pertinente proposition de mise en place d'une démarche de sensibilisation à la réalité de l'Internet et des Réseaux Sociaux, et de formation en vue d'en tirer les meilleurs bénéfices, et d'en minimiser les dérives et les risques d'utilisation.

Les Sociétés, les Associations, les Particuliers, désireux de partager notre projet... et de s'associer à nos efforts sont les bienvenus. Très recherchés, ils seront vivement remerciés pour leur générosité.