Afrique de l'Ouest: Paris - Réunion du Franc CFA sur fond de tensions

Photo: www.grandstravaux.org

Le siège de la Banque centrale des Etats d'Afrique centrale

Le nouveau ministre français des Finances, Bruno Le Maire, va organiser les 4 et 5 octobre sa première réunion de la zone franc, étape cruciale avant la rencontre précédant les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale d'automne.

Il sera surtout question de la situation de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC). La sous-région Cémac a connu à la fois : une diminution de sa masse monétaire en circulation dans certains Etats membres, une baisse de plus de la moitié des réserves de change, une hausse de l'endettement, une érosion des avoirs extérieurs nets des pays etc.

Il sera aussi question des nouvelles mesures d'ajustements de la Cémac liées à la baisse des réserves, du mécanisme du compte d'opération et de l'architecture liant la monnaie africaine à la Banque Centrale Européenne (BCE), en prélude aux automnes des institutions de Bretton Woods.

Cette réunion se tient sur fond de tensions et de polémique sur le franc CFA dans certains pays d'Afrique. Des activistes et leaders d'opinion ont manifesté au cours des derniers mois leur mécontentement et leur détermination à couper le cordon ombilical avec cette monnaie qu'ils jugent contre-performante pour les économies de la zone.

Lors de la réunion des ministres des Finances de la Zone franc (RMZF), des gouverneurs des banques centrales et présidents des institutions régionales des 13 et 14 avril 2017 à Abidjan en Côte d'Ivoire), ont été évoqués :

- Les défis économiques et financiers des pays de la Zone franc et des mesures permettant d'y répondre de façon coordonnée en vue d'atteindre une trajectoire de croissance plus soutenable et plus inclusive;

- Les ministres de la Cémac ont fait un point d'étape sur les réponses concertées à apporter aux difficultés auxquelles ils font face à la suite de la baisse des cours du pétrole.