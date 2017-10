Sénégal/Cap-Vert: Gassama - « On a la chance d'avoir notre destin entre nos mains »

Le Nigeria, le Sénégal et le Ghana, principaux pays destinataires des envois de fonds en Afrique… Plus »

Reprogrammé courant novembre par le bureau de la qualification de la Fifa le match Afrique du Sud-Sénégal, sera rejoué le 10 novembre prochain au Peter Mokaba Stadium de Polokwane. Après ces retrouvailles du 10 novembre, Lions et Bafana Bafana n'auront pas une grande marge puisqu'ils vont se retrouver à nouveau le 14 novembre à Dakar pour la 6ème et ultime rencontre des éliminatoires du Mondial 2018 dans le groupe D.

« On va faire le maximum pour gagner ce match qui est capital pour nous, ça va être un match un peu difficile, mais on a tous envie d'aller à la Coupe du monde et on va faire le maximum pour le rendre difficile à l'adversaire. Et c'est possible,» a dit Lamine Gassama dans des propos relayés par l'APS.

