Cap-Vert/Sénégal: Elvis Macedo - « L'objectif est d'être présent au Mondial 2018 »

Les Cap-Verdiens ont d'abord décroché, difficilement certes, un succès 2:1 à domicile avant de réitérer l'exploit à Durban quatre jours plus tard. Aujourd'hui, ils pointent à la première place du Groupe D des éliminatoires du Mondial 2018 ex æquo avec le Burkina Faso.

Pour réussir l'exploit de se qualifier pour Russie 2018, les Insulaires doivent confirmer face au Sénégal et au Burkina Faso, deux formations largement plus expérimentées sur la scène internationale. Ce qui fait dire au vice capitaine des Requins Bleus Elvis Macedo que, «seule la victoire nous intéresse face au Sénégal samedi. L'objectif est d'être présent au Mondial 2018. Nous en avons les capacités ». Et d'ajouter que « malgré les forfaits de Platini, Júlio Tavares et Nuno Jóia, on a des arguments pour battre le Sénégal ».

