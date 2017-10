Tunisie: Elim Mondial 2018 - Nabil Maaloul peut compter sur Sliti et Ben Cherifia

Dans le Groupe A des éliminatoires du Mondial 2018, la Tunisie est leader avec (10 points +4), suivie de la RD Congo (7 points +4), ensuite la Guinée (3 points -3) et enfin la Libye (3 point -5). Or, il n'y a qu'un seul ticket.

Après trois défaites et une victoire, la Guinée n'ira pas en Russie en 2018. La qualification se jouera entre la Tunisie, en pole position de se qualifier sauf miracle et la RDC.

Ils sont donc 25 joueurs en stage depuis lundi 2 octobre au stade annexe de Radès. Les «expatriés» sont tous sur place (Ahmed Akaichi, Youssef Msakni, Farouk Ben Mustapha, Yohan Touzghar, Wahbi Khazri, Naim Sliti, Oussama Haddadi et Ali Maaloul). C'est pratiquement à deux éléments près (Walid Hichri et Ahmed Akaichi), le même groupe retenu pour la double confrontation avec la RDC.

