Sénégal/Tunisie: Le pays invité à un tournoi de mini-foot en Tunisie

Dakar — L'équipe nationale de mini-foot à 5 prendra part du 6 au 15 octobre à Nabeul (Tunisie) à la Coupe du monde de la discipline, a annoncé son entraîneur, Cheikh Sidy Ba, à l'APS.

"Il devait y avoir un championnat d'Afrique qualificatif à la Coupe du monde, mais il n'a pas eu lieu et des sélections ont été directement invitées à prendre part au tournoi", a rappelé l'ancien défenseur central au sujet de ce tournoi.

Le groupe, qui s'entraîne depuis plus de deux semaines sur les installations de Dakar Sacré-Cœur, ambitionne "de se qualifier au moins au second tour".

"C'est une aventure qui va commencer pour nous[...], il faut être prêt sur le plan physique, technique et tactique", a dit le technicien qui a sélectionné des joueurs évoluant en ligue 1 sénégalaise. "Nous avons pris Karifa Camara (US Gorée) et Salim Ndao (ancien de Diambars) et d'autres footballeurs", a-t-il dit.

Il a précisé que les matchs se joueront sur un terrain aux dimensions réduites et en deux mi-temps de 20 minutes.

Le Sénégal évoluera dans le même groupe que les Etats-Unis d'Amérique, champions du monde en titre, l'Espagne et l'Inde, a précisé l'ancien défenseur central. "C'est une poule relevée, mais nous sommes prêts à jouer nos chances à fond", a dit Cheikh Sidy Ba, rappelant que le Comité de mini-foot n'est pas intégré à la Fédération sénégalaise de football. Son président s'appelle Cheikh Mbacké Ndiaye.

En plus du Sénégal et de la Tunisie (pays organisateur), la Libye, la Somalie, l'Afrique du Sud, et la Côte d'Ivoire sont les pays africains attendus à ce tournoi.