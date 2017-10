Cote d'Ivoire/Mali: Mondial 2018 - Wilmots compte ses blessés

«Maintenant il ne joue plus au milieu. Il joue défenseur central droit dans une défense à trois, a révélé le sélectionneur ivoirien. Ce qui est intéressant pour moi sur le plan tactique. On peut passer d'un système 4-2-3-1 à un moment donné à un système à trois derrière.»

«J'ai tout de même de bonnes nouvelles», s'est exclamé le patron du banc ivoirien. Ces motifs de satisfaction se nomment Jonathan Kodjia et Jean-Philippe Gbamin. Remis de sa fracture à la cheville qui l'a éloigné des pelouses pendant plus de trois mois, l'attaquant d'Aston Villa retrouve peu à peu son niveau.

Malgré la cascade de défections, le sélectionneur des Elé- phants ne désespère pas pour autant. «On fera avec et on ira avec une équipe solide», a rassuré Wilmots. Un optimisme qui se justifie par le retour de certains joueurs à l'image de Jonathan Kodjia. Kodjia et Gbamin, de bonnes nouvelles.

«On va suivre son évolution. Normalement il est out pour le match au Mali», mais comme «c'est un profil que je n'ai pas, a indiqué le Belge, on va le garder.» En attendant de récupérer son attaquant, il a préféré jouer la carte de la prudence en convoquant Nicolas Pépé.

«Il est out pour le match contre le Mali », a lancé le sélectionneur national, lundi, en conférence de presse à Abidjan. Une situation de défections et de forfaits à laquelle il semble s'accommoder depuis sa prise de fonction en avril dernier sur le banc ivoirien.

