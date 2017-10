Afrique du Sud/Sénégal: Éliminatoires mondial 2018 - Reprogrammation Afrique du Sud-Sénégal au 10 novembre

C'est officiel. On connait la date de reprogrammation du match entre l'Afrique du Sud et le Sénégal,… Plus »

Après ces retrouvailles du 10 novembre, Lions et Bafana Bafana n'auront pas une grande marge puisqu'ils vont se retrouver à nouveau le 14 novembre à Dakar pour la 6ème et ultime rencontre des éliminatoires dans le groupe D.

L'instance mondiale du football indique dans son site officiel que cette décision de reprogrammer cette rencontre est imposée par les Commissions de Discipline et d'Appel de la Fifa. Et elle faisait suite à la confirmation du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) d'appliquer l'interdiction d'officier à vie de l'arbitre Joseph Lamptey, pour «manipulation du match» du 12 novembre 2016 comptant pour la 2ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde.

