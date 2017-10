Burundi: Demande en mariage - Et si on faisait simple...

Ariel n'est pas le seul, surtout à Bujumbura. Et « tout change, tout évolue », les coutumes aussi. Au Burundi, la proposition de mariage par un garçon à sa fiancée est aussi vielle que la société burundaise elle-même. Seulement, il existe une nette différence entre la façon dont cela se faisait dans le temps et la tendance actuelle. Ce qui suscite une question substantielle : dans une société qui est rongée par la pauvreté, est-il encore conseillé d'enjoliver certains événements, telle une demande en mariage ? Les avis divergent.

Ariel vient récemment de faire sa proposition de mariage à Nanette Ineza. Un événement qui ne fut pas du tout anodin. Il témoigne : « Nous venons de cheminer ensemble pendant plus de deux ans. Nous avons décidé qu'un mariage nous conviendrait. Il fallait donc qu'on rende publique cette conclusion. Voilà comment et pourquoi je suis allé jusqu'à la surprendre par une proposition de mariage, à genoux devant nos amis et dans une ambiance festive ».

