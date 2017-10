Cameroun: Le MRC bombe le torse dans le Ndé

Ce mardi 3 octobre 2107, le bureau communal du mouvement pour la renaissance du Cameroun de Bassamba a été installé. Avec la promesse de tout rafler aux prochaines échéances électorales.

Ils sont au nombre de 8, a avoir officiellement pris le pouvoir. Ils ont tous exulté après leur désignation. La poignée de main de la hiérarchie, en guise de félicitations, ouvre une nouvelle ère dans leur choix et vie politique. L'engagement a été pris de subvertir l'ordre établi par le parti des flammes qui a toujours considéré Bassamba comme bastion imprenable. « La tâche s'avère ardue », ils le savent. Et d'ajouter « nous allons mouiller le maillot, on est prêt ».

La boucle a été donc bouclée en ce qui concerne le bal des installations des démembrements du parti dans le Département des trois lettres. Les cadres du Mrc au niveau régional et départemental ont fait le déplacement dans la pleine. La cour d'un militant servant de cadre à la cérémonie très courue. Ils sont venus nombreux voir ceux qui présideront aux destinées de la formation politique dont Maurice Kamto tient la manette.

Prenant la parole en dernier, Christophe Kamdem, président de la fédération régionale pour l'Ouest a fait une communication dans laquelle il a décliné les chances du parti d'être les prochains locataires au Palais d'Etoudi, dans la même veine, glaner nombre de mairies et des sièges au parlement. Le représentant de l'Ouest a surtout fait l'apologie de son président national. Il a présenté Maurice Kamto comme l'homme de la situation dans un contexte marqué par le malaise des régions du Sud-ouest et du Nord-ouest. Aux autorités camerounaises, il a suggéré le dialogue et la franchise dans les prises de parole.

Avant, Mme Petnga épouse Tchoumi, présidente de la fédération départementale du Ndé est montée au pupitre pour délivrer son adresse de bienvenue. « Vous qui allez prendre les commandes dans un instant, je vous exhorte d'être des hommes et des femmes de caractères, conscients et convaincus dans vos choix. Vous serez sur le feu des projecteurs, des gens vous regarderont avec envie. Il vous reviendra de travailler pour mériter la confiance et la sympathie de tous », a-t-elle déclaré.

Les militants ont retrouvé leurs cellules respectives avec de très bonnes notes en faveur des dirigeants du Mrc. Ils ont surtout magnifié des kits d'équipements (houes, machettes) à eux offerts, ce qui leur permettra d'accroitre leurs rendements agricoles. « Pas suffisant pour s'arrimer au concept d'agriculture de seconde génération, mais nous sommes très touchés par le geste », a nuancé un membre du bureau installé.