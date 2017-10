Burundi: Les perles de Yaga - Le glas de la liberté

«En partant vers la RDC, certains parlaient d'Arche de Noé. Ils pensaient que la catastrophe allait s'abattre sur le Burundi au moment où eux seraient protégés, sauvés du déluge. D'une part c'est vrai, d'autre part c'est faux. La RDC surtout dans sa partie de l'Est reste fragile. Je pense que le Burundi n'est pas déstabilisé pour lui-même mais pour atteindre finalement la RDC. Ils risquent de se retrouver entre les deux feux. Solution: rentrer au bercail et se réconcilier avec les leurs restés au pays !»

Il n'y va pas par quatre chemins ce cher Fulgence ! Plus direct que ça, tu meurs. N'empêche qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il dit. Le monde change, et pas toujours de la meilleure des façons...

«Fermez les cabarets et chassez les profs des cours de soir, brûlez les TV et renvoyer les grooms et les bonnes chaque fois que vous êtes en congé ; que les parents retournent dans leurs foyers le soir après le travail. Au cas contraire, les enfants [... ] répèteront les jurons des boys et feront confiance à leurs camarades de classe [... ]»

Des lecteurs qui ne mâchent pas leurs mots aux « je-m'en-foutistes », retrouvez leurs commentaires laissés sur notre page Facebook et sur notre site, et le regard que leur réserve notre chroniqueuse Elodie Muco.

