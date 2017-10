Sénégal: Maladies mortelles liées au travail - 2,7 millions de cas par an, selon l'OIT

Le ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions, Vieux Samba SY, a procédé, hier à Dakar, à l'ouverture des travaux du 1er Forum international sur la maîtrise globale des risques en Afrique de l'Ouest.

Une première au Sénégal, ce Congrès/Salon, initié par le groupe Preventica, en partenariat avec la Caisse de sécurité sociale, se veut un cadre d'échanges institutionnels et professionnels. A cette occasion, le ministre a révélé qu'il ressort des chiffres publiés par l'Organisation internationale du travail (OIT), que «2,7 millions de personnes sont atteints de maladies liées au travail, par an».

En marge de la promotion et de l'harmonisation des politiques de sécurité et santé au travail et de maîtrise globale des risques, le Sénégal a abrité, pour une première fois en Afrique de l'Ouest, le Congrès/Salon Préventica, en partenariat avec la Caisse de sécurité sociale (CSS). Présidant la cérémonie d'ouverture hier et ce pour deux jours (les mardi 3 et mercredi 4 octobre), à l'hôtel King Fahd Palace, le ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions, Vieux Samba SY a relevé que «les nouveaux chiffres publiés par l'OIT, lors du 21e congrès sur la sécurité et santé au travail, ont révélé que les blessures et les maladies mortelles liées au travail sont passées de 2,3 millions à 2,7 millions par an. Avec un coût estimatif de 3,94% du PIB (Produit intérieur brut, ndlr) mondial par an. Et les jeunes sont 40% davantage susceptible de subir des blessures et des maladies liées au travail que les travailleurs âgés».

L'Afrique 2 fois plus exposée aux risques professionnelles par rapport à la moyenne

A l'échelle régionale, en, Afrique souligne le ministre, «les risques liés à l'exercice d'une activité professionnelle sont 2,5 fois plus élevés que la moyenne mondiale, toujours selon les sources de l'OIT, la préservation de la Santé et de la sécurité y est, dés lors, un objectif essentiel de la sécurité sociale». Ce qui lui fait dire qu'à l'instar des différentes éditions de Preventica, Dakar offrira l'opportunité d'informer et de sensibiliser sur la prévention et la gestion des risques. Tout cela, grâce aux retours d'expériences, aux ateliers-solutions.

Toutefois, le ministre confie que, «la maîtrise globale des risques nécessite la synergie de tous les acteurs pour une meilleurs prise en charge de la prévention dans les domaines d'activités tels que la sécurité routière, la sureté/malveillance et la sécurité incendie».

La rencontre a été aussi une occasion pour Vieux Samba SY, dans son allocution, d'indiquer d'emblée que ce forum est venu à point nommé, au regard des enjeux et défis majeurs que soulève la problématique de la sécurité et sureté sur les lieux de travail. «Preventica-Dakar constitue une occasion pour nous, acteurs de la prévention des risques, d'échanger et de partager les bonnes pratiques, grâce au riche programme élaboré par les comités scientifiques et de pilotage», a-t-il souligné. Avant de laisser entendre que, conformément aux Conventions de l'OIT, le Sénégal s'est doté d'une politique nationale et d'un Programme national de sécurité et santé au travail. «Cette politique nationale de sécurité, adoptée en mars 2017 par l'Etat, compte renforcer le capital humain en milieu de travail par une prévention des risques professionnels et une gestion efficaces des accidents et atteintes à la santé des travailleurs et travailleuses», a informé M. Sy.

Par ailleurs, vu son importance, le forum regroupe 96 exposants et 100 partenaires pour 52 conférences. Un prétexte pour le directeur de la Caisse de sécurité sociale du Sénégal, Assane Soumaré de «présenter la politique nationale de sécurité et santé au travail qui a été validée par les plus hautes autorités».