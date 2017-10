Sénégal: Préavis de gréve - Le Sudes demande mandat a son conseil national

Face à une inertie du gouvernement pour restaurer la confiance sur l'état d'avancement des points inscrits dans le procès-verbal, le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal (Sudes) a décidé de soumettre au Conseil syndical national unitaire du 14 Octobre prochain, la proposition de lui donner mandat pour le dépôt d'un préavis de grève, seul ou en relation avec d'autres syndicats.

Le Sudes demeure perplexe et franchement dubitatif sur le bon déroulement de la rentrée scolaire et universitaire 2017/2018. Face à la presse hier, mardi 3 octobre, le Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal (Sudes) trouve déjà paradoxal de la démarche «d'exclusion» des autorités qui semblent mettre sur la touche certains acteurs pour vouloir construire la paix et de prévenir les crises en vue d'une année scolaire apaisée.

En relevant avoir répondu aux attentes pour l'apaisement du système scolaire, le Sudes indique qu'il reste encore beaucoup à faire. Amadou Diaouné et cie ont mentionné pour le regretter, « la persistance des lenteurs administratives qui continuent de pénaliser injustement des milliers d'enseignants dans leur reclassement, intégration, validation, mise en solde, la non viabilisation des parcelles ZAC de l'intérieur en dépit des engagements rassurants du ministère du Renouveau urbain en janvier 2017».

Parlant du blocage des prêts de la direction monétaire et de crédit (Dmc), le Sudes signale que «plus de 3000 titulaires de convention de prêts en 2016, attendent toujours la mise à disposition de fonds hypothéquant du coup les projets des coopératives agréées par la Dmc ».

En plus du statu quo depuis deux ans sur la refonte du système indemnitaire et de rémunération des agents de la Fonction publique, Amadou Diaouné dénonce «les louvoiements quant à la révision d'un décret pour le reversement des MEPS dans le corps des professeurs de collège. Ce retard bloque le recrutement de professeurs d'EPS qualifiés et en lieu et place, l'Etat a recours à des sans qualification».