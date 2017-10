Madagascar: L'OMS intensifie la riposte contre la peste

De nouveaux déploiements du personnel de l'OMS et des partenaires du Réseau mondial d'alerte et d'action en cas d'épidémie (GOARN) sont en cours, de même qu'un renforcement de l'approvisionnement en antibiotiques, équipements de protection individuels et autres fournitures.

Les autorités sanitaires recherchent les personnes avec qui il a été en contact ces derniers jours et qui auraient pu être exposées à la maladie. Lorsqu'elles auront été retrouvées, des antibiotiques leur seront prescrits en prévention de l'infection et à titre de précaution.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré avoir intensifié sa riposte contre une flambée épidémique de peste à Madagascar qui s'est propagée dans la capitale et les ports, avec plus d'une centaine de personnes infectées en quelques semaines seulement.

Copyright © 2017 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.