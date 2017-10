Congo-Brazzaville: Municipalité - Jean François Kando satisfait de l'état d'avancement des travaux du marché central

Lancés il y a quelques mois, les travaux de construction du nouveau marché central, situé dans le premier arrondissement Lumumba, vont bon train. C'est le constat qu'a fait la semaine dernière le maire de Pointe-Noire, Jean François Kando, en visitant le chantier.

Situé non loin du centre ville de Pointe-Noire, le marché central fait partie des lieux qui ont fait l'histoire de la ville océane. Autrefois, ce marché attirait de nombreux curieux et acheteurs qui se baladaient dans ses différentes allées, regardant les étals et en inhalant les bonnes odeurs. Les étrangers ne pouvaient éviter d'aller se perdre dans les couloirs de ce marché attractif. Il leur permettait non seulement de se rendre compte de la culture de leur pays d'accueil mais également d'avoir un meilleur accès à son patrimoine culinaire. Malheureusement, au fil du temps, le marché central a perdu son éclat à cause de son état vétuste et insalubre. Pour améliorer le cadre de vie des citoyens, les autorités du pays ont donc décidé de démolir ce marché pour en construire un autre beaucoup plus moderne.

Exécutés par la société Franco Villa Ricci, les travaux du nouveau marché central ont démarré il y a quelques mois. La semaine dernière, le maire de Pointe-Noire, jean François Kando, a effectué une visite guidée sur les lieux afin de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Cette visite s'est soldée par une bonne note, puisque le maire est content du résultat.

Le nouveau marché a tout pour séduire les Ponténégrins, son architecture prévoit un ouvrage moderne composé d'un bâtiment R2 de deux blocs avec environ 5 000 places. Il sera constitué, entre autres, de chambres froides, d'un supermarché, de restaurants et terrasses. Notons que ce chantier est une concrétisation de l'engagement du président de la République et du gouvernement qui ont doté la ville de Pointe-Noire d'un ambitieux programme d'assainissement et de modernisation.