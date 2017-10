Congo-Brazzaville: Urbanisme - Des entrepreneurs italiens explorent des opportunités d'investir au pays

Pour la plupart originaires de la ville d'Udine, ces entrepreneurs entendent offrir des services en matière de l'assainissement des villes, de l'aménagement des espaces urbains, l'entretien des édifices publics.

La délégation d'entrepreneurs italiens conduite par l'ambassadeur d'Italie au Congo, Andrea Mazzella, a été reçue le mardi 3 octobre par le ministre de la Construction, de l'urbanisme et de l'habitat, Josué Rodrigue Ngouonimba.

Au cours des échanges, a expliqué l'ambassadeur Andrea Mazzella, les différents intervenants ont évoqué des aspects liés aux logements sociaux et à la meilleure organisation du développement urbain, mais aussi de la sécurité tels que le problème de l'érosion et la construction des routes.

« Ces entrepreneurs sont venus d'Udine, au Nord-Est d'Italie, une ville qui a des liens historiques avec la famille de Savorgnan de Brazza. Ils (entrepreneurs) s'occupent de l'urbanisme, de l'assainissement, de l'aménagement des espaces urbains, de l'entretien des routes et d'autres », a indiqué Andrea Mazzella au sortir de la rencontre.

En effet, ces entrepreneurs italiens étaient venus présenter aux autorités congolaises leur savoir-faire dans le domaine de construction et d'entretien de ville. Il s'agit des dirigeants d'entreprises spécialisées proposant de service de « haute qualité ».

« Je sais que Brazzaville vise à se développer sur un axe de durabilité et de respect de l'environnement mais aussi sur un niveau qualitatif. Donc, grâce au ministre, on a pu explorer les espaces et les zones potentielles pour cette collaboration », a-t- il déclaré.

Parmi cette délégation d'entrepreneurs, l'on peut citer les dirigeants de la société Zanini spécialisée dans les services environnementaux et de gestion et traitement des espaces verts et aménagement urbain ; les responsables de la Asteq, un groupe oeuvrant dans la fourniture des machines utiles à la réalisation des matériaux de construction, etc.