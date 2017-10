Congo-Brazzaville: ARTs martiaux - Le club Académie pense à la scolarité des karatékas

Pour boucler la saison sportive, le club a organisé une compétition interne avant de mettre à la disposition des athlètes des kits scolaires pour qu'ils retournent à l'école.

« Donner les kits scolaires à ces jeunes karatékas est une manière pour nous de les récompenser, de leur souhaiter bon vent dans le parcours scolaire. Nous le faisons chaque année, c'est pour nous une tradition », a fait savoir maître Eric Lambert Tchiloemba dit Tabichi, ceinture noire 8ème dan, fondateur du club Académie. C'est à l'issue d'une compétition, à titre d'évaluation, que les récompenses ont été mises à la disposition des bénéficiaires notamment dans les catégories minimes, cadettes... En période scolaire, il est en effet difficile d'avoir tout le temps le même effectif à l'entrainement. Il était donc nécessaire d'évaluer le niveau de chacun des athlètes (de tous âges) dont certains ont obtenu des grades supérieurs dans les versions masculine et féminine, a expliqué maître Tabichi, en soulignant que le taux de scolarisation dans son club est de 100%.

« Nous sommes satisfaites de l'initiative de maître Tabichi. Le fait de nous récompenser nous pousse à travailler durement au karaté et à l'école pour toujours bénéficier de ces kits scolaires, sportifs tout en maintenant la forme sur le plan technique et tactique », s'est réjouie, Abigaëlle Aboutila, une ceinture verte qui s'est déjà une place en équipe nationale dans la catégorie cadette. Abigaëlle Aboutila, à dire vrai, est une des athlètes sur qui le Congo compte pour la relève d'autant plus qu'actuellement elle est la cadette la plus impressionnante en matière de kata.

En réalité, dans son programme études-sport, le club Académie congratule les athlètes non seulement en fonction de leur maîtrise technique, tactique mais aussi par rapport à leurs résultats scolaires. « Les enfants qui totalisent les moyennes les plus élevées, qui figurent parmi les cinq premiers de leur classe ou établissement scolaire bénéficient d'une récompense de la part du club Académie », a indiqué maître Eric Lambert Tchiloemba. Selon lui, le club Académie s'arrange à remettre sur le banc de l'école les enfants non-scolarisés qui s'inscrivent au dojo pour apprendre le karaté. « Le club a aussi une vocation sociale », a-t-il déclaré. Le club Académie regorge beaucoup d'athlètes venus de l'intérieur du pays. Il n'y a pas de karaté sans études dans ce club dont le fondateur souhaite plein succès sur les tatamis et à l'école à l'ensemble des athlètes.