Cameroun: Le message d'une mère à son fils sécessionniste.

Mon fils aîné, Mon chef de famille, au lendemain du 1er Octobre 2017, je tiens à présenter mes condoléances aux familles éprouvées et en difficulté. Retenons que la violence est un mauvais piège pour tous. Et cela m'impose la présente correspondance.

Mon fils, ton placenta enterré derrière la maison. Nous avons mangé et continuons à manger plusieurs bananes qui sont une partie de toi. Ce placenta enterré par ta grand-mère paternelle venue assistée à ta naissance, constitue ton lien sacré avec la terre de nos ancêtres.

Ton feu père originaire de Nkambe m'a rencontrée et épousée à Garoua ou nous nous sommes rencontrés lui médecin à l hôpital central et moi professeur au lycée de Garoua et où nous avions décidé de nous implanter.

Tu as fais de bonnes études à Londres où tu es installé, apprécié et intégré.

Je découvre brutalement que tu es aujourd'hui originaire d un pays que je ne connais pas. Un pays qui porte un nom inspire de "Du Y Ewale" en Douala, en français l'embouchure du Wouri et en Anglais Ambas Bay. Pour faire plaisir à ta mère Sawa que je suis, tu pouvais pour éviter l'influence du colon ou du protecteur britannique et en appeler ton Pays DOUALA Non?

Mon fils, avec ton combat je découvre que vous les anglophones êtes des victimes programmées d' un génocide. Mon Dieu, une véritable ineptie! Comment peux tu adhérer à ces stupidités.

Je suis épouse du Nord-ouest et je sais combien nous rendre au village était éprouvant. Je sais combien les populations manquent de bien être. Comme pour les autres compatriotes les besoins sont énormes et le Gouvernement qui se déploie pourrait faire mieux. Et il s'engage à faire mieux. Mais les besoins sont si nombreux.

Ce que je pense est que la spécificité des sous systèmes éducation et judiciaire doit être préservée. Cela participe à notre enrichissement. Les postes de responsabilité peuvent être répartis avec plus d'équité. Le bien-être des populations doit être mieux pris en compte. C'est la vision du RDPC. C'est le programme de société de Paul Biya, notre Président. Tout ce que tu dénonces mon fils ne justifie pas la déstabilisation que tu supportes.

Crois moi la décentralisation est une des réponses les plus efficaces et dont la mise en place doit être immédiate. Cette exigence doit constituer notre combat commun pour que le Cameroun demeure un et indivisible. Reviens mon fils, tu es attendu. Ne te laisse pas envahir par ton ego. Je t'aime toujours.

Maintenant, si tu veux absolument quitter ton Pays le Cameroun, retourne à Garoua déterrer ton placenta.

Reviens mon bien-aimé, le Cameroun n'est pas entier sans toi. Et toi, tu n'es pas toi sans le Cameroun. Si tu reviens nous débattrons de la forme de l'État. Je te donnerais mes arguments.

Peace and love

Honorable Marlyse Douala Bell