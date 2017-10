Congo-Brazzaville: Infrastructures - Des italiens prêts à investir au pays

Le réseau routier congolais long de 18.000 km, dispose de 3000 km seulement de routes revêtues, dont 2000 km de routes construites par les sociétés chinoises. « Il faut faire des routes et des ponts. On a donc besoin des fers à béton. Il ne dépend que de nous, pour les transformer en projet concret », a-t-il indiqué avant de demander à cette délégation de penser à l'assainissement des villes de Brazzaville et Pointe-Noire.

« Nous avons des projets qui cherchent des partenaires. Nous allons vous remettre la charte d'investissement et du droit des affaires au Congo. Malgré la présence de beaucoup d'entreprises étrangères, le pays est à construire en entier », a fait savoir le ministre de l'Equipement, et de souligner : « Au niveau de l'Etat italien il faut regarder les mécanismes d'accompagnement des entreprises italiennes ».

La délégation des entrepreneurs italiens spécialisés dans le domaine des travaux publics séjourne à Brazzaville, en vue d'explorer le marché congolais. En provenance de la ville de Udine, au nord-est de l'Italie, ces entrepreneurs oeuvrent, entre autres, dans la construction des édifices civiles, industriels et résidentiels , des routes, autoroutes, voies ferrées, pistes aéroportuaires, ponts et viaducs , la fabrication de machines pour le fer à béton , la réalisation des gazoducs, oléoducs, centrales électriques. Elles sont également spécialisées dans les travaux d'assainissement.

Les représentants des sociétés MP, Asteq, Antonio Zanini et Edilverde ont conféré, le 3 octobre à Brazzaville, avec le ministre de l'Equipement et de l'entretien routier, Emile Ouosso.

