Congo-Brazzaville: Financement de l'école - La contribution de la communauté éducative ouvre la brèche aux arnaqueurs

« Eviter de propager des fausses nouvelles, éviter de ternir l'image de l'école par des comportements dont vous êtes vous-mêmes responsables et auxquels vous êtes habitués », martelait-il sous les ovations de l'équipe de maîtrise du CEG de la Liberté, un des établissements souvent cité en exemple pour racket des élèves et leurs parents.

Et pourtant, la réalité sur le terrain est tout autre. Même au beau temps de la fameuse gratuité scolaire qui semble être remise en cause actuellement, crise économique oblige, les gestionnaires des établissements scolaires se frottaient toujours les mains devant le pécule cumulé au détriment des parents d'élèves en manque d'alternative pour l'inscription de leurs enfants.

Concernant la contribution des parents au financement de l'école, il a signifié que jusqu'à ce jour, aucun texte n'a été pris pour spécifier cela. « Je puis vous dire, et je prends à témoin les parents d'élèves, dans aucun établissement on leur aura demandé de l'argent pour inscrire un enfant », a poursuivi le ministre.

Interrogé sur le sujet par la presse, lors de sa ronde à l'occasion de la rentrée scolaire, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation a rétorqué qu'il n'y avait aucune preuve concernant ces informations. « Cela n'existe pas, nous avons sillonné les établissements, il faut qu'il y ait un parent qui soit capable de nous dire qu'il a été dans tel établissement... », rejetait catégoriquement Anatole Collinet Makosso. Le ministre n'excluait pas le fait qu'il pourrait y avoir des chefs d'établissement et des fonctionnaires « incontrôlés ou véreux ».

