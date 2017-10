Congo-Brazzaville: Coopération décentralisée - Le jumelage Reims-Brazzaville se poursuit

En 2017, nous sommes entrés dans la 56e année de coopération depuis les accords institués entre Reims « la capitale spirituelle de la France et de l'Europe où a été signée la victoire du Droit et des libertés » et Brazzaville, où le général de Gaulle a lancé, le 16 novembre 1940, son « Premier appel de défense du Monde libre ». En 2005, le renouvellement dudit jumelage a été reconduit. C'est l'occasion pour nous de saluer l'ancien maire Ngouélondélé qui avait dirigé la délégation congolaise à l'époque.

Le Congo est en pleine transition vers la mise en place de la Nouvelle République. Le changement de maire à Brazzaville et dans l'ensemble des municipalités entre dans ce contexte. Nous saluons l'élection de Christian-Roger Okemba, élu à l'issue de la session du conseil municipal et départemental de Brazzaville du 24 août dernier. Selon les usages, le nouveau maire a déjà pris contact avec son homologue de Reims, Arnaud Robinet.

