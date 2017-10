La Plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections (Pacte), regroupant Enda Graf, le Gradec, la Lsdh, tout comme la Radi et la Radho, avec la coalition Initiative 2017 composée des proches du maire de Dakar, Khalifa Sall, font bloc pour freiner «l'exécutif dans ses tendances à confisquer la totalité du pouvoir et les libertés individuelles et collectives».

C'est ce que révèle une note cosignée par les deux organisations, suite à leur rencontre tenue la semaine dernière.

Les rangs des souteneurs du maire de la ville de Dakar, Khalifa Sall en prison dans le cadre de l'affaire dite de la caisse d'avance, ne cessent de grossir. La plateforme dont il est le coordonateur, notamment Initiative 2017 composée de ses proches, vient de décrocher un soutien de taille dans sa lutte pour la libération de son mentor «emprisonné arbitrairement».

En effet, dans un communiqué cosigné parvenu à Sud quotidien, la Plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections (Pacte), regroupant Enda Graf, le Gradec, la Lsdh, tout comme la Radi et la Radho, d'un commun accord avec Initiative 2017, s'engagent à développer des stratégies pour faire face au régime de Macky Sall.

La note révèle, en fait, que suite à une première rencontre «les deux parties ont convenu de se retrouver à nouveau pour approfondir toutes ces questions en vue d'étudier les voies et moyens de développer des synergies d'actions visant à sauvegarder et à consolider la démocratie et les libertés politiques au regard des inquiétudes exprimées çà et là suite aux dérives autoritaires de plus en plus fréquentes et à l'incapacité des autres institutions de la République à freiner l'exécutif dans ses tendances à confisquer la totalité du pouvoir et les libertés individuelles et collectives».

Sur l'objet de leur entrevue tenue la semaine dernière, les signataires de ladite note, en l'occurrence Mazide Ndiaye pour la Pacte et Moussa Tine de Initiative 2017, expliquent que l'activité entre dans le «cadre des rencontres d'information et d'échanges initiées par la coalition Initiative 2017 sur ce qu'il est convenu d'appeler "l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar"».

Ainsi, selon toujours la source, les deux délégations ont échangé sur «la détention jugée arbitraire du Maire Khalifa Sall et le nouveau contexte caractérisé par son élection comme député à l'occasion de cette treizième législature». Elles trouvent, par conséquent, que cette nouvelle donne devrait conférer à Khalifa Sall «une immunité parlementaire conformément aux articles 61 de la constitution et 51 du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale».

La Pacte n'a pas manqué, renseigne le communiqué, de réaffirmer son attachement à l'Etat de droit, à l'exercice des libertés démocratiques et au respect de l'inviolabilité des droits des personnes bénéficiant de la présomption d'innocence comme dans le cas d'espèces.