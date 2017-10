Sénégal: Aly Ngouille Ndiaye sur l'affaire Yavuz Selim - «La proposition n'est rien d'autre que l'administration provisoire...»

Interpellé sur l'affaire Yavuz Selim, Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l'Intérieur, a répondu que le turc Baskent Egtim n'a plus l'agrément d'exercer des activités au Sénégal.

«D'abord nous avions une association qui étaient une Ong internationale qui, avant de faire ses activités dans ce pays et dans n'importe quel pays, a besoin d'un agrément. C'était les trucs Baskent Egtim qui avaient cet agrément. Lorsqu'il a eu des difficultés en Turquie, le gouvernement du Sénégal est revenu sur cet agrément. Et, puisse que c'est cette Ong qui avait le statut de déclarant responsable, lorsque cette agrément lui est retiré, il n'y a rien qui justifie que cette institution recueille des élèves. C'est aussi simple que cela. Ils n'ont plus l'agrément d'exercer des activités, ils ne peuvent plus le faire».

Et de revenir sur les négociations en cours entre le ministère de l'éducation et les responsables de ce groupe scolaire.

«Maintenant, il y a entre temps l'Etat du Sénégal qui est entrain de discuter avec l'école et les responsables. Au moment où on parle, je sais qu'une réunion est entrain de se tenir au sein du ministère de l'Education nationale, avec le corps professoral ou avec l'administration. Une rencontre a déjà eu lieu hier avec les parents d'élèves pour trouver une solution et je pense que nous allons trouver une solution dans l'intérêt de l'école. C'est faire de telles sortes que les élèves puissent continuer à apprendre dans la quiétude, ils peuvent le faire également dans un bref délai si également les propositions sont acceptées. Et, pour le moment, la proposition n'est rien d'autre que l'administration provisoire par l'Etat du Sénégal. Et je pense que si ceci est accepté par tout le monde, les élèves peuvent ouvrir leurs classes comme tout le monde.»