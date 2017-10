Cameroun: Promotion des investissements - Des porteurs de projets attendus

L'Agence de promotion compte les mettre face à des partenaires financiers et techniques, au cours du Cameroon Investment Forum, du 9 au 10 novembre prochain.

Le « Marché de l'investissement ». C'est l'intitulé de la principale innovation de la deuxième édition du Cameroon Investment Forum (CIF), prévu à Douala du 9 au 10 novembre 2017. L'initiative de l'Agence de promotion des investissements (API) a pour thème : « Mise en relation des porteurs de projets et de partenaires techniques et financiers pour la promotion de l'industrie locale et l'attraction des investisseurs. » Selon le directeur général, Marthe Angeline Minja, « le marché de l'investissement qui sera expérimenté autour de la nouvelle édition du CIF consiste justement à mettre en relation des porteurs de projets d'investissement et des partenaires techniques et financiers dont les banques, les établissements financiers et autres fonds d'investissements ».

En attendant l'ouverture du CIF 2017, et en vue d'effectuer une sélection des meilleures initiatives, l'API lance un appel à projets, invitant les porteurs intéressés à s'enregistrer au plus tard le 15 octobre prochain. Les enregistrements se font sur le site du CIF (www.cif2017.com) ou au siège de l'API à Yaoundé et à Douala. Marthe Angeline Minja précise par ailleurs que seuls six secteurs d'activités sont concernés : agro-industrie (forêts, bois, coton/textile/confession, cuir et agroalimentaire) ; métallurgie et sidérurgie ; chimie et pharmacie ; habitat, énergie et numérique. A cette date, Marthe Angeline Minja affirme qu'une bonne palette de projets a déjà été enregistrée. « On va devoir tamiser pour ne retenir que des projets matures et surtout bancables, qui puissent intéresser les partenaires financiers ».

Mais, précise la DG, « le marché de l'investissement n'est qu'un aspect du CIF. Il y a des rencontres B2B qui requièrent également des enregistrements pour la participation. Nous aurons des tables-rondes et une foire-exposition pendant laquelle les entreprises exposeront leur savoir-faire ». La deuxième édition du CIF sera l'occasion pour l'API de présenter le cadre incitatif à l'investissement privé au Cameroun. Il s'agira aussi de faire le point sur les contacts d'affaires noués au cours de la première édition, qui s'est déroulée du 25 au 27 novembre 2015, avec la participation de 200 entreprises.