Maroc: François Soudan à Rabat pour supplier le cabinet royal

Une source a révélé à Confidentiel Afrique que chacun des contrats était facturé à 200000 Euros. Selon nos informations, François Soudan est venu supplier le cabinet royal la semaine passée et aurait finalement obtenu gain de cause. Sacré Jeune Afrique !.

Ce déplacement express à Rabat de François Soudan intervient après l'apparition de la Une consacrée aux attentats de Barcelone et Cambrils dans laquelle on pouvait voir sur le drapeau marocain les visages des terroristes avec la mention << Born in Morocco .>>. A la suite de cette parution, Confidentiel Afrique a appris de bonnes sources que plusieurs contrats publicitaires ont été annulés dont ceux de l'OCP, de la BMCE et d'AttijariWafa Bank.

Copyright © 2017 Confidentiel Afrique. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.