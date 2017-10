Cameroun: Prix du sommet mondial des Nations unies - Un Camerounais en course

Les populations des deux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest continuent de réclamer leur… Plus »

Un comité d'experts va se réunir en ce mois d'octobre pour sélectionner une « short list » de 40 candidats dans huit catégories soit cinq projets par catégorie (culture, santé, mobilisation gouvernemental et engagement citoyen, agriculture, etc.). Ce sont ces 40 projets vainqueurs qui seront invités au Sommet mondial des Nations Unies sur la société de l'information (SMSI) pour recevoir les prix. Les résultats seront connus dès la première semaine de novembre 2017.

Les candidats 2017 du Prix du sommet mondial des Nations unies seront évalués en fonction de sept critères fondamentaux de l'ONU : le contenu, la fonctionnalité, la conception, la technologie, l'innovation, l'impact et la valeur globale. Les nominés de ce prix sont sélectionnés par les experts nationaux de la World Summit Awards (WSA), auprès de 178 Etats membres de l'ONU. Les experts nationaux de la WSA proposent jusqu'à huit projets pour chaque pays et un pour chaque catégorie.

La candidature camerounaise de Benjamin Ombe Bessala fait partie des 391 autres, nominées dans la catégorie mobilisation gouvernementale et engagement citoyen. Ce journaliste diplômé de l'Ecole supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication (ESSTIC) vient de mettre en place « Cacao Info », un site web d'information bilingue (français et anglais) lancé en janvier 2017. C'est grâce à cette trouvaille qu'il a été désigné comme la meilleure solution numérique du Cameroun. Cette plateforme vise à accompagner les pouvoirs publics et autres organismes en charge des questions relatives à la filière cacao au Cameroun.

