Cameroun: Le cri d'un enfant soldat

Les populations des deux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest continuent de réclamer leur… Plus »

Il parle beaucoup, il parle sans arrêt, mais il ne parle pas seul. Une jeune fille, personnage invisible et pourtant omniprésent de la première à la dernière ligne, lui sert d'« interlocutrice-muette ». On baigne dans l'amertume d'un conflit sanglant entre Mounguélé-Nguélés et Kimbililis, deux tribus d'un pays imaginaire, deux frères ennemis. Dans cette violence sans limite, l'enfance et son innocence ne sont pas épargnés. Les petits sont enrôlés, abusés, contraints de retirer le souffle de vie au camp adverse. Les 70 pages de « A la guerre comme à la Game Boy » fouillent la pensée de l'enfant-soldat, et tentent de retrouver cette candeur.

