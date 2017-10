Cameroun: Les Lionnes sont à Yaoundé

Les populations des deux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest continuent de réclamer leur… Plus »

La grosse pression est retombée, car chacune des 14 joueuses présentes au Brésil sait qu'elle a été retenue pour le tournoi selon Jean René Akono. La concentration est donc maximale. Idem pour le staff technique, qui évolue ensemble depuis 5 ans. Même si parmi eux, il y en a qui ont été nommé en mai 2017. Pour le moment, le moral est au beau fixe. On en saura un peu plus sur ce moral quand la compétition commencera effectivement. C'est d'ailleurs jeudi soir, à l'issue de la réunion technique que les Camerounaises seront fixées sur leurs adversaires. Samedi après-midi, pour leur entrée en compétition, il faudra surtout confirmer sur le terrain leur statut de N°1 du continent.

Elles ont d'ailleurs profité de la journée d'hier pour se faire belles. Car, avec la dernière ligne droite de la préparation et l'imminence du début du tournoi, il allait être difficile de trouver du temps pour soi. L'heure est donc à la récupération physique et mentale. Le plus important étant de rester en bloc « pour ne pas être perturbé par tout ce qu'il y a autour », confie l'entraîneur national, Jean René Akono. D'ailleurs, ses pouliches et lui sont logés pour le moment à l'hôtel des Députés. Ils sauront plus tard si cet établissement hôtelier sera aussi leur gîte pendant toute la compétition. Dans la tanière, l'ambiance est conviviale.

