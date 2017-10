Cameroun: André Mama Fouda - « Nous voulons atteindre 500 femmes »

interview

Monsieur le ministre on parle de plus de 1000 cas de fistules obstétricales au Cameroun alors que 150 seulement ont été enregistrés dans le bateau hôpital Mercy Ships. Quel est le problème ?

Le recrutement des patients s'est effectué dans un premier temps entre avril et mai afin qu'on puisse organiser une première planification de leur accueil à Douala, en fonction de l'arrivée des spécialistes. En ce qui concerne les fistules obstétricales, c'est un gros problème de santé publique. Nous planifions sur les dix mois de la présence de Mercy Ship's, d'atteindre près de 500 femmes. Au moment où le bateau hôpital est arrivé, 150 patientes étaient déjà formellement identifiées et nous avons jugé nécessaire d'informer les communautés pour que rapidement, nous puissions continuer à trouver ces femmes qui sont des exclues dans les sociétés. Le ministre de la Santé publique est au fait du problème. Nous approchons actuellement 300 femmes. Nous voulons absolument atteindre le chiffre de 500. Car nous savons qu'il y a plus de 1000 qui ont besoin de traitement.

A votre niveau comment comptez-vous mettre en place pour atteindre les 500 femmes ciblées ?

Nous travaillons avec les associations, les leaders traditionnels et religieux pour que chacun dans son village, porte le message à ces femmes connues dans leur milieu. Ce travail entamé depuis des mois continue. Mais suivant les prescriptions du chef de l'Etat, il était normal que nous informons le grand public. Nous demandons à tout un chacun de prendre le problème à bras le corps. Il y en a qui savent où se trouve une femme, une sœur, une tante ou une cousine qui a ce problème et qui pourrait la convaincre à se rendre à l'hôpital. Donc, ce n'est pas un problème de directeurs d'hôpitaux, c'est d'abord un travail de proximité.

Au-delà, peut-on avoir les dernières nouvelles du bateau hôpital, Mercy Ships ?

Les débuts ont été un peu difficiles parce qu'il fallait d'abord que l'hôpital s'installe dans son nouvel environnement, que les malades arrivent et comprennent la méthodologie. Qu'ils soient préparés psychologiquement et maintenant, le train commence à prendre de la vitesse. Au 16 septembre, nous avions déjà 70 opérations effectuées avec succès. Les opérations des yeux vont démarrer. Je pense qu'au fur et à mesure, nous progressons.