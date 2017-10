Le Coordonnateur National du courant de pensée "la Troisième voie" et Président du "Parti de la Nation Congo", Mfumutoto, invite les acteurs politiques congolais à privilégier l'intérêt supérieur de la nation.

Il rappelle qu'à l'heure actuelle, personne n'a gagné des élections pour prétendre diriger, seul, la période préélectorale accordée par l'Accord du 31 décembre 2016. Il l'a dit au cours d'un entretien qu'il a bien voulu accorder à votre journal. Ainsi, conformément aux prescrits dudit texte, le délégué de l'Opposition signataire au Conseil National de Suivi de l'Accord propose le partage équitable du pouvoir tant au niveau national que provincial ainsi que dans les entreprises du portefeuille. En plus, il suggère que le gouvernement actuel soit ouvert à toutes les formations politiques pour qu'elles y prennent part.

Bien plus encore, il propose qu'il en soit de même au CNSA où il y a deux postes vacants et des candidats dont les noms ont été validés mais ne siègent pas. Il n'oublie pas du tout la CENI... Tout ceci, en respectant absolument les postes à mandat électif. Ce défenseur du peuple estime qu'avec la bonne volonté politique tout est possible. Ainsi, il conseille la bonne foi à la Majorité Présidentielle et à l'Opposition politique, afin que de leur direction concertée que le peuple congolais sorte de la misère.

"Je pense que nous, au niveau de la troisième voie, courant de pensée et du PNC, parti politique de la troisième voie, nous exigeons la rigueur conceptuelle. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas faire la politique en abusant de l'essence des mots, des concepts et des réalités qu'ils évoquent. Il ne s'agit pas au Congo d'une crise politique. Car, il s'agit de "la crise politique lorsque les institutions de la République ne sont plus en mesure de cohabiter ou bien, quand il y a dysfonctionnement et que le pays n'est plus à mesure d'être dirigé. Or, jusqu'à présent, toutes les institutions politiques et majeures de la RDC fonctionnent sans moindre conflit entre elles. Par ailleurs, elles sont en difficultés pour accomplir les missions traditionnelles leurs assignées. D'où, le mot approprié n'est pas la crise politique. Alors, pour mettre fin à ce dysfonctionnement, il recommande l'organisation des élections. Mais, avant d'y arriver, que le pouvoir actuel ouvre le partage des postes comme voulu par l'Accord du 31 décembre 2016.

Des élections

Le Géniteur de la troisième voie n'a pas lié sa langue pour dire au peuple congolais que toutes les batteries sont mises en marche pour la tenue effective des élections libres, transparentes et apaisées. Pour soutenir son argumentaire, il s'est fondé sur le discours officiel du Chef de l'Etat, Joseph Kabila Kabange faite à l'ONU, affirmant que la voie vers des élections a été déjà balisée. En plus, l'enrôlement tendant vers sa fin, la CENI, le CNSA et le Gouvernement vont se réunir pour évaluer le Processus électoral. Par conséquent, la CENI publiera le calendrier électoral. C'est donc la marque d'un tournant décisif vers les élections. Toutefois, d'une franchise caractérisée, il a déclaré qu'il y a des contraintes qui, en principe, ne permettront pas d'organiser les élections cette année comme prévu dans l'Accord du 31 décembre 2016. De celles-ci, il cite notamment, le manque d'un fichier électoral complet, les moyens financiers, la loi portant répartition des sièges ainsi que la loi électorale qu'il faille modifier. A cette ribambelle de lois, il adjoint la loi portant fonctionnement et organisation du Conseil National de Suivi de l'Accord.

Transition sans Kabila

Acteur politique de premier rang et de surcroit spécialiste en matière politique et scientifique, Mfumutoto se pose plusieurs questions sur le mode opératoire pour entrer dans une transition sans Kabila. "Est-ce un coup d'Etat organisé publiquement ? Est-ce un appel à l'insurrection ? Est-ce un langage de revendications de postes", s'interroge-t-il. Au-delà de ces interrogations, il condamne avec la dernière énergie la façon d'agir des regroupements politiques qui agissent sans recourir aux scientifiques et qui n'ont même pas les bureaux d'études. Pour lui, il fallait d'abord que les uns et les autres comprennent d'abord ce que voudrais dire une transition. Dans son entendement, la transition est "le passage d'un régime à un autre", ou, c'est une période qui sépare deux régimes". Ainsi, il estime que parler d'une transition, c'est chercher à mettre une croix sur la Constitution actuelle et recourir au référendum pour constituer un autre cadre. Alors, il préfère que le mot "transition" soit jeté dans un torrent. Il propose à ses frères de l'Opposition de rejoindre la barque au pouvoir dans quelques Institutions où il y a des vides pour conduire le peuple vers les élections. Il dit, donc, non à l'implosion de la constitution du 18 février 2006.

Troisième dialogue

Après avoir tracé une chronologie qui a conduit à la naissance de l'Accord signé dans la nuit du 31 décembre 2016 sous l'œil vigilant de la CENCO, Mfumutoto ne partage pas la vision de ceux qui parlent d'un quelconque troisième ou quatrième dialogue. Pour lui, il y a un Accord coulé dans une résolution de l'ONU qu'il faille absolument respecter. Il prévoit tout. En plus, tout le monde doit savoir que "rien n'est totalement bon ou mauvais. En plus, ce qui nous unis est plus grand que ce qui nous sépare", précise-t-il. De ce fait, il demande que cet acquis soit sauvegardé.