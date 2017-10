Afrique: Achille Mbembe - « Nous devons ouvrir l'Afrique à elle-même et la transformer en une maison de pouvoir »

Éminent professeur à l'Institut de la recherche sociale et économique à l'université de Witwatersrand, Johannesburg, en Afrique du Sud, Mbembe a été directeur exécutif du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA) à Dakar, au Sénégal. Il a également été professeur invité aux universités de Harvard, Duke et de Californie à Berkeley aux États-Unis. Son récent livre, politiques de l'inimitié, est en train d'être traduit dans plusieurs langues.

En ce qui concerne les barrières linguistiques, Mbembe a déclaré que l'anglais et le français sont maintenant considérés comme des langues africaines qui ne sont plus une prérogative des Français et des Anglais.

Il a cité une étude qui a révélé que le coût du transport en Afrique est 136% plus élevé que dans la plupart des autres pays, en grande partie en raison de l'insuffisance des infrastructures et de la restriction des mouvements.

Le séminaire a été l'occasion d'enrichir les discussions sur l'intégration africaine défendue par la BAD à travers sa priorité « Intégrer l'Afrique ». Le coût des frontières est perçu comme un frein à l'élimination des barrières commerciales non tarifaires ainsi qu'à la création d'infrastructures régionales et de marchés importants et attractifs.

