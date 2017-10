Sénégal: Pèlerinage annuel de Nguédiaga - Les Layènes en communion à Malika

En un moment donné, Seydina Limamou fait signe à ses compagnons de s'arrêter et lance ceci à leur endroit : « Faites le tour et dites ce que vous trouvez. L'endroit devant nous protéger n'est pas loin d'ici ». Cet abri était un buisson appelé « nguédj». Il était assez touffu, haut de quelques mètres, situé sur un monticule de sable. Nguédiaga est dérivé du nom de cet arbre très connu pour ses vertus médicinales.

C'est Serigne Mandione Laye qui, en 1962, avait initié cet événement dans l'après-midi du jour de la fête de Tabaski. Sous le califat de Seydina Mame Alassane Laye, la cérémonie est ramenée au lendemain de la Tamkharit. En guise de rappel, retenons que c'est dans la nuit du 10 au 11 Septembre 1887 que Seydina Limamou Laye, accompagné de Thierno Sarr Thiom, Abdoulaye Samb, Demba Mbaye et Ali Mbaye, prit le chemin de l'exil. Longeant le rivage de la mer, Seydina Limamou et ses compagnons n'avaient point une destination précise.

