Sénégal: Evacuation des eaux usées et de pluie - Un expert liste les racines du mal

« Il urge de redimensionner ces ouvrages d'assainissement publics, d'y mettre des garde-fous, afin qu'ils soient bien protégés et éviter ainsi toute pénétration d'ordures. Il faut réhabiliter ces réseaux pour permettre un écoulement fluide des eaux usées. Préserver le système séparatif des canaux est plus qu'important, c'est une nécessité », préconise le spécialiste en environnement.

Les populations ne sont pas que des victimes dans ce déréglage du système. Délibérément, nombreux sont ceux qui déversent des déchets dans ces regards ou alentours. Pourtant, ils sont sensés évacuer les eaux de leurs propres ménages. « D'autres vont jusqu'à brancher clandestinement leurs fosses aux canaux unitaires, à ciel ouvert, qui eux ne doivent recevoir que de l'eau de pluie. Imaginez ce que cela peut engendrer », poursuit-il, soulignant que le vol de couvercle des regards n'est pas à exclure.

Les réseaux d'assainissement datent de très longtemps. « Les débits d'eaux usées qu'ils reçoivent aujourd'hui dépassent largement ceux pourquoi ils ont été construits. Vu la montée démographique observée dans ces quartiers, il est normal que des problèmes d'assainissement se posent, car il y a un surplus d'eaux usées », explique Ababacar Mbaye, spécialiste en environnement. Les réseaux d'assainissement dans certains quartiers de Dakar comme Grand Yoff, la Médina et les Parcelles assainies sont bouchés, et ce, pour plusieurs raisons.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.