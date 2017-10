Sénégal: Les nouveaux vautours de la République

En vérité, ceux qui ont déclaré, dans leurs commentaires, avoir ri sous cape, ne doivent rire que de leur propre ignorance. Le Sénégal dispose, en effet, de parcs animaliers tels que : Dioudj, Hann, Niokolo Koba et de quelques réserves que sont Bandia, Fathala, etc.

Visiblement, ceux qui sont derrière ces attaques croyaient que la France était devenue un terrain conquis pour eux. Qu'ils se rendent compte que les ténèbres ne résistent jamais aux faisceaux de la lumière. Que la lumière soit ! Et que se taisent ces oiseaux de mauvais augure qui poussent le mensonge et la manipulation jusqu'à la caricature.

Animés d'un esprit perfide, ces nouveaux censeurs qui ont en vérité le dessein de jeter l'opprobre sur tout ce qui défend le bilan du président Macky Sall, dans le but de ne faire entendre que leurs voix, sont allés chercher des "ciseaux" (excusez la métaphore !) pour couper les parties qui les intéressent pour faire des copier-coller et servir les fruits de leur montage à l'opinion. Le but visé est clair : décrédibiliser la sortie du ministre du Tourisme qui a eu le tort d'évoquer des sujets politiques qui fâchent.

A parcourir la toile, du moins les extraits que certaines mains diaboliquement expertes ont bien voulu retirer de la sortie du nouveau ministre du Tourisme invité sur le plateau de France 24, on se rend bien compte de toute la mauvaise foi qui anime certains acteurs en perte de vitesse de la classe politique. Ces derniers n'ont même pas eu besoin de renvoyer à la source, sur le jeu de "questions-réponses" en plein journal télévisé, où le ministre Mame Mbaye Niang dévoile les aspects les plus saillants de ce que devrait être la politique touristique de notre pays.

