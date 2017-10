Congo-Kinshasa: Grève à l'Unikin - Les examens relancés malgré la position de l'APUKIN

Est-ce une façon de défaire les mouvements de grève qui s'observait de par les diverses facultés de l'Université de Kinshasa, depuis le 7 août 2017?

Ce qui est sûr, certaines facultés ont relancé les épreuves de la deuxième session, en dépit des résolutions qui ont été retenues récemment lors de l'assemblée générale de l'association des Professeurs de l'Université de Kinshasa, APUKIN, tenue le 26 septembre 2017. Toutefois, certaines facultés n'affichent pas encore leurs positions quant aux activités liées aux examens de deuxième session et au test destiné aux nouveaux candidats, demandeurs d'inscription. De quoi s'agit-il réellement ?

Lors de l'assemblée générale tenue récemment, soit le 26 septembre 2017, les Professeurs de l'Université de Kinshasa, réunis par le biais de l'APUKIN, leur principale association syndicale, avaient décidé de continuer à observer la grève sèche. Malheureusement, cette décision préjudiciait les étudiants qui attendaient la délibération notamment, ceux de la faculté des Sciences Agronomiques, des Lettres et consorts ; mais aussi les étudiants en attente de la deuxième session ; mieux, des candidats souscripteurs à l'inscription de l'année 2017-2018. C'est peut-être une confusion autour de l'observation de ladite grève décrétée par les Professeurs il y a deux mois.

Motif : Revendication résumée dans la Loi-cadre de l'Enseignement promulguée par le Chef de l'Etat depuis le 11 février 2014, au réajustement des salaires au taux budgétaire 2017 et au remboursement du trop perçu sur le Contrat d'Achat Véhicules. Doit-on dire que la grève est levée ou non ? Il revient aux seuls Professeurs de le démontrer dans l'exercice de leurs devoirs citoyens. A la faculté des Lettres et Sciences Humaines, la deuxième session a bel et bien eu lieu ce lundi 02 octobre 2017. Même cas de figure aux Facultés de Droit, Médecine, Pharmacie etc. où les examens de deuxième session sont en cours de passation.

Nonobstant, il faut signaler que traditionnellement, vers le 02 jusqu'au 13 octobre, c'est généralement la période, pendant laquelle s'opèrent les délibérations ; cette année est particulière, faute du non respect du calendrier dû aux grèves. Il y a beaucoup de possibilités que la rentrée académique n'ait pas lieu le 15 octobre 2017. Bien plus, faudra-t-il savoir si les Professeurs auront la bonne foi de reprendre leurs services de manière régulière. En tout état de cause, le Gouvernement de la République est avisé de toutes les revendications écriées de partout, sûrement il est en train d'y travailler pour mettre fin à ces maux, et déjà. L'espérance ne déçoit jamais.