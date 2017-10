Congo-Kinshasa: Doing Business 2019 - L'ANAPI tient la 2ème réunion de présentation et validation des réformes

Mardi 3 octobre 2017, le Gouvernement de la RD. Congo, à travers le ministère du Plan, a organisé, par l'entremise de l'ANAPI, la deuxième réunion de présentation et validation de la feuille de route des réformes Doing Business 2019, un instrument de la Banque Mondiale qui réalise le classement des meilleures économies du monde.

C'est donc dans cette optique que le Directeur Général de l'ANAPI, Anthony Nkinzo, se détermine à faire de la RD. Congo l'une des meilleures destinations dans le monde en matière d'investissement. Pour cette fois, trois indicateurs ont été adoptés, complétant les quatre de la réunion précédente. Notamment, le permis de construire, le transfert des propriétés ainsi que le commerce transfrontalier. Les Ministères des Affaires Foncières et de l'Habitat ont, également, pris part à cette réunion stratégique.

Le 26 septembre dernier, le Ministre d'Etat, Ministre du Plan, Modeste Bahati, avait présidé la première réunion du comité de pilotage au cours de laquelle, la feuille de route des réformes Doing Business 2019 gouvernementales relatives à l'amélioration du climat des affaires avait été validée, sur quatre indicateurs. Notamment, la création d'entreprise, le paiement des taxes et impôts, le raccordement à l'électricité Moyenne Tension, et le Règlement de l'Insolvabilité. C'est ainsi que cette nouvelle réunion consacrée à la présentation et la validation des réformes à opérer dans le cadre du rapport Doing Business 2019, vient compléter à celles-ci, trois autres indicateurs aussi importantes que décisives, à savoir : le permis de construire, le transfert des propriétés, ainsi que le commerce transfrontalier. Ces indicateurs sont d'un impact capital pour la RD. Congo, d'autant plus qu'ils viennent pour mettre de l'ordre dans les affaires du Gouvernement, et pousser ainsi les investisseurs tant nationaux qu'internationaux à créer de plus en plus, afin de renflouer les caisses de l'Etat.

Le Permis de Construire qui dépend du ministère de l'habitat vise, entre autres, l'amélioration de la réglementation en matière de construction, l'efficacité du contrôle de qualité et des mécanismes de sécurité, les régimes de responsabilités d'assurance et les exigences de certification. Quand au Transfert des Propriétés, les principales réformes porteront sur la fiabilité des infrastructures, la transparence de l'information, la couverture géographique, la résolution des litiges au niveau administratifs, ainsi que l'égalité d'accès au droit de propriété pour tous. Le Commerce Transfrontalier, par contre, concentre ses efforts sur la réduction des délais et coûts liés au Respect des exigences en matière de documentation, au Respect des procédures de commerce transfrontalier, et au respect des procédures de transport intérieur.

Avec cette nouvelle feuille de route, le Gouvernement de la République démontre sa ferme volonté d'assainir le climat des affaires et de lutter contre le chômage et la pauvreté en RD. Congo. Les principales attentes se reformulent, désormais, sur l'accélération des mesures à prendre pour la concrétisation effective, et la mise en œuvre desdites réformes, sous la forte implication du Gouvernement.