Congo-Kinshasa: Sur financement de Profit-Congo - Les Chefs des quartiers sensibilisés sur le budget participatif 2018

Elle a estimé qu'il serait aberrant de rester dans l'ancien système où on décide tout et on impose à la population. Et d'ajouter que cette sensibilisation permet à ce que la population ait un mot à dire et que l'autorité soit redevable d'une façon citoyenne.

Le budget participatif favorise la participation citoyenne et permet de faire le suivi et le contrôle citoyen au niveau local ; il favorise des Entités Territoriales Décentralisées à améliorer les services publics.

Dans l'objectif de renforcer la rédévabilité, la transparence, la réintégration sociale et la participation citoyenne, le Comité d'Orientation pour la Réforme des Finances Publiques (COREF), sur financement du Projet de Renforcement de la Redevabilité et de la Gestion des Finances Publiques (PROFIT- CONGO), a organisé, du 2 au 3 octobre 2017, un atelier de mise à niveau des Chefs des quartiers sur le budget participatif.

