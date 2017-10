Tunisie: On souffle un peu...

Dans les rangs d'Al Ahly du Caire, le retour de Houssam Achour et Ahmed Cheikh au match retour du vendredi 20 octobre à Alexandrie est donné pour certain.

Bangoura aura en face un certain nombre de ses coéquipiers à l'ESS.

Malgré la méforme persistante d'Ihab Msakni, la ligne médiane de l'ESS a sorti le grand jeu dimanche dernier face à Al Ahly. Le rôle joué par le tandem Mohamed Amine Ben Amor-Aymen Trabelsi a été crucial pour neutraliser la puissance de feu de la ligné offensive adverse. Pour sa part, Aleya Brigui a paru en nette reprise, assurant sa tâche avec enthousiasme et abnégation.

