Libye: Attaque-suicide de l'EI à Misrata

Cette ville s'est sentie lâchée par le gouvernement d'union nationale à la fin de la bataille de Syrte et se trouve aujourd'hui en danger face à l'organisation qui s'est réorganisée en Libye et veut prendre sa revanche.

C'est la première fois que la ville de Misrata est visée par des extrémistes du groupe état islamique. Les combattants de cette ville avaient formé la force qui a délogé l'EI de Syrte en septembre 2016. Depuis, l'organisation jihadiste s'est réorganisée surtout au sud-ouest de Syrte, non loin de Misrata. Inquiets et se sentant menacés, les Misrati ont appelé l'Otan à intervenir.

Les informations se contredisent quant au troisième assaillant. Certains disent qu'il a été tué et d'autres disent qu'il est toujours vivant et entre les mains de la sécurité. Selon une source sécuritaire, les trois assaillants sont noirs de peau.

