Togo: Crise togolaise - Ces marches qui vont déboucher sur une impasse

On aurait cru entendre le député Mahama Sawadogo et d'autres grandes orgues de la « Blaisie » qui ne voulaient surtout pas entendre parler du fâcheux précédent nigérien où, à force de foncer dans le mur du tazartché contre lequel Blaise Compaoré le mettait pourtant en garde, Mamadou Tandja a fini par se fracasser comme ce sera le cas beaucoup plus tard pour l'enfant terrible de Ziniaré, même si alors les réalités burkinabè et nigériennes n'étaient pas les mêmes.

De passage à Ouagadougou mardi dernier, le ministre togolais de la Fonction publique n'a-t-il pas en effet affirmé de façon péremptoire que l'exemple burkinabè avait induit ses compatriotes en erreur et que les réalités burkinabè et togolaises étaient différentes ?

Et si au début de leur mouvement les frondeurs exigeaient le retour à la Constitution de 1992, ils ne réclament désormais rien d'autre que le départ pur et simple de Faure, dont les partisans, de leur côté, s'arc-boutent sur le choix laissé au peuple souverain pour trancher ce différend. C'est donc marche contre marche, manif contre manif, conférence de presse contre conférence de presse...

Copyright © 2017 L'Observateur Paalga. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.